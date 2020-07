Rientro in classe a settembre: sullo scuolabus con la mascherina

In attesa di risolvere il serio problema degli spazi scolastici per quando, il 14 settembre, tornerà finalmente a suonare la campanella, l’Emilia-Romagna prepara intanto l’organizzazione logistica del trasporto scolastico.

Nella giornata di ieri la regione ha infatti varato le prime linee guida per il trasporto scolastico. Lo ha fatto durante l’incontro del tavolo interistituzionale per la scuola aperta, presieduto dall’assessore regionale alla scuola, Paola Salomoni, e costituito dai rappresentanti delle province, della città metropolitana di Bologna, dei comuni capoluogo e dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale. Il tavolo ha chiesto, infatti, per la ripresa dell’attività didattica in presenza, di adottare misure di sicurezza omogenee su tutto il territorio nazionale.

Ma quali sono queste prime linee guida pratiche? Per i mezzi di trasporto scolastici “sarà necessario procedere all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dello scuolabus almeno una volta al giorno e prima dell’effettuazione del servizio”. Non si dovrà occupare il posto vicino al conducente, che dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni non dovranno avvicinarsi al conducente e, al momento della salita sul mezzo di trasporto e durante il viaggio, anche i ragazzi dovranno indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.

Questa prima bozza di regolamento per i trasporti sarà discussa al prossimo incontro del tavolo, giovedì 9 luglio, alla presenza dell’assessore regionale ai trasporti, Andrea Corsini, con il quale si affronterà anche il tema del trasporto pubblico locale utilizzato soprattutto dagli studenti delle superiori.