Gatteo Mare, il Covid non ferma gli eventi

Nella vicina Gatteo Mare la cultura del divertimento è una cosa seria. Troppo seria per essere messa in discussione da una “semplice” pandemia. E così, ieri sera, con il concerto dei Moka Club, ha inaugurato ufficialmente l’Arena Lido Rubicone, nuovo scenografico spazio realizzato dal Comune di Gatteo per eventi ed intrattenimento alla foce del Rubicone.

L’Arena, incastonata tra la spiaggia ed il fiume, ospita in un’area protetta un maxi-palco e seicento sedute rigorosamente distanziate ed assegnate con prenotazione digitale giornaliera.

Dopo il prologo di ieri, si parte oggi con la festa di benvenuto curata dal Gatteo Mare Summer Village. Domani sera torna sul palco Moreno il Biondo, mentre in piazza della Libertà Borsalino intratterrà il pubblico con il suo magico show fatto di trucchi, gag e cabaret. Martedì doppio appuntamento con la baby-dance e le performance dell’equipe di animazione nella Italian Night, mercoledì sera cinema per famiglie all’Arena Rubicone.

Giovedì “Family Night”, spettacolo e animazione per bambini e famiglie in Piazza, mentre Icaro propone all’Arena Lido Rubicone le magiche melodie di Renato Zero.

Venerdì il weekend dedicato alle sonorità americane si apre in Piazza con “Il diavolo e l’acqua santa”, simpatica band dal repertorio musicale poliedrico. Sabato il gran finale: si canta in piazza con “Gatteo ti InCanta”, mentre all’Arena Lido Rubicone si tiene lo show degli OxxxA, la più popolare Cover Band italiana, pluri-premiati dalla critica di settore.

Il programma è curato dall’Associazione Gatteo Mare Turismo in collaborazione con il Comune di Gatteo. Le serate sono a ingresso libero previa prenotazione. E’ possibile prenotare il posto solo il giorno dell’evento, dalle ore 8 alle 18. Occorre scaricare la app del Gatteo Mare Summer Village disponibile su Google Play e App Store e seguire le istruzioni per registrarsi oppure attivare la prenotazione con un QR-CODE disponibile all’Ufficio Informazioni Turistiche.