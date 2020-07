Nell’ultimo weekend un’altra “allerta meteo” sballata

Un’altra “allerta meteo” clamorosamente sbagliata da Arpae e Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna.

Secondo il bollettino, dalla mezzanotte di sabato 4 alla mezzanotte di domenica 5 luglio, si sarebbero dovuti verificare nella nostra provincia rovesci e temporali “anche a carattere di forte intensità”.

In realtà, per l’intero weekend, sul territorio comunale di Cesenatico (e paesi limitrofi), si è registrato un sole splendente appena intervallato, nella giornata di sabato, da qualche nuvoletta passeggera.

L’allerta gialla, comunicata con l’abituale atto di fede dal sindaco Gozzoli che l’ha ripostata sulla sua pagina facebook (ma non in quella ufficiale del Comune) – a differenza di altre occasioni – per fortuna non ha generato l’abituale effetto “scoraggiamento” visto che, per l’intero fine settimana, in città si è registrato l’ennesimo pienone.

E’ triste dirlo, ma è probabile che – sulla scorta della parabola di “al lupo al lupo” – gli errori seriali della stazione meteo regionale abbiano ormai instillato nell’opinione pubblica una totale sfiducia nei confronti dell’attendibilità di questo servizio che – va detto – in questa estate 2020, almeno per quanto riguarda Cesenatico, ne ha indovinate davvero poche.