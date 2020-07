Questa sera torna il “nuovo” mercatino del cento storico

Questa sera ripartiranno, in veste rinnovata, i mercatini del lunedì e del giovedì sera organizzati da Cna e Confcommercio Cesenatico.

C’è grande attesa, in particolare, per la collocazione esatta del mercatino dell’artigianato artistico, dell’antiquariato e delle pulci, il cui spostamento da via Fiorentini – dettato, secondo gli organizzatori, da indifferibili questioni logistiche dovute alla “distanza sociale” – ha sollevato qualche polemica.

In ogni caso, questa sera le bancarelle partiranno da piazza Ciceruacchio, proseguendo in via Anita Garibaldi sino a via Nino Bixio e in via Leonardo da Vinci, lambendo anche la via Fiorentini, dove è sempre stato ubicato in questi anni.

Il mercatino del giovedì sera, invece, in programma ogni settimana in piazza Costa, è stato completamente ripensato per rendere omaggio alle imprenditrici del territorio.