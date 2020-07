Salta anche la Granfondo Pantanissima del 20 settembre

Dopo la Nove Colli salta anche la Pantanissima, la granfondo ciclistica che rende omaggio alla memoria del Pirata.

Già da tempo i rumors lasciavano presagire questo epilogo e, dunque, nei giorni scorsi è giunto anche il crisma dell’ufficialità con il comunicato diramato dall’Associazione Sportiva ‘Amici di Marco Pantani’, la società che – per conto della famiglia – si occupa dell’organizzazione logistica e promozionale della Granfondo.

“Vista la grave situazione che ancora permane legata alla pandemia del Covid19 – si legge nella nota – abbiamo deciso di annullare la dodicesima edizione dell’evento in programma a Cesenatico domenica 20 settembre. La granfondo non verrà riprogrammata nel calendario 2020 e pertanto l’appuntamento con gli appassionati e i fedelissimi è rimandato al 19 settembre 2021”. La scelta di annullare la manifestazione obbedisce anche a logiche di natura economica: “Abbiamo fatto questa scelta anche in considerazione dal fatto che, vista la grave situazione economica e occupazionale, non ce la siamo sentita di richiedere un altro impegno gravoso a coloro che ci hanno affiancato e sostenuto in questi anni, comprendendo la difficoltà delle aziende, nella speranza di poterle ritrovare al nostro fianco per l’ edizione 2021”.