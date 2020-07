Sirotti, “30 volte in Tour” e quel rimpianto sul Galibier

Si intitola “30 volte in Tour” il primo libro del fotografo cesenate Stefano Sirotti assemblato in collaborazione con il giornalista emiliano Alessandro Freschi. Il volume, edito dalla Kriss, con prefazione di Christian Prudhomme (direttore di organizzazione alla Grande Boucle), raccoglie in 242 pagine le immagini più significative delle sue Grand Boucle. Un’opera maestosa per celebrare il trentesimo anniversario d’attività e, soprattutto, ricordare il suo vero maestro, papà Emanuele scomparso nel 2015 a 77 anni.

“Fino a qualche mese fa – spiega Stefano al portale tuttobiciweb – avevo collaborato con tanti autori di libri fornendo le fotografie. Il libro ’30 volte in Tour’ è un libro tutto mio, voluto da me”.

Nell’opera editoriale, che verrà probabilmente presentata a Nizza alla vigilia della partenza del Tour de France, ci sono ovviamente anche tante foto di Marco Pantani, anche se il Pirata entra in questo libro soprattutto con un rimpianto, quello relativo al 27 luglio 1998, giorno in cui Marco Pantani vinse per distacco la tappa di Les Deux Alpes del Tour de France distanziando il grande rivale Jan Ullrich di 8’59” e conquistando la maglia gialla: “Sul Galibier – ricorda – quando Marco scattò si scatenò il diluvio. Io ero piazzatissimo, pronto a immortalare Marco al culmine del colle ma la pioggia abbondante in quella fase rese praticamente inutilizzabile le mie due macchine fotografiche. Marco transitò solitario al comando e io impossibilitato a scattare provai tantissima rabbia”.

Tuttavia anche le gioie professionali più grandi di Sirotti junior sono legate al Pirata di Cesenatico: “Gli ho scattato foto bellissime quando ha vinto all’Alpe d’Huez, nel ’95 e ’97, sul curvone che immette al rettilineo d’arrivo: Pantani solo al comando nello scenario immenso delle Alpi”.