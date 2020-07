Ancora un incidente all’incrocio con la Statale

Ci risiamo. Un nuovo incidente all’incrocio tra la Statale e la via Cesenatico, questa volta alle 12:30 circa. Si è verificato nella bretella che consente l’immissione sulla Ss16 direzione Ravenna a chi esce da Cesenatico. Una vettura ha colpito una bici mentre quest’ultima, con molta probabilità, transitava sulle strisce ciclo pedonali. Nell’impatto, il parabrezza della vettura si è incrinato e la bici sbalzata a metri di distanza. Da un primo sguardo pare che ci fossero segni di frenata. La ragazza è stata soccorsa da un’ambulanza e caricata sul mezzo del 118 per essere trasportata in ospedale. Per fortuna non è stato necessario l’intervento del medico, indice di un trauma da allarme giallo e non rosso.