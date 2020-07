Mercatino in piazza delle Conserve: l’attacco del M5S

I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Giuliano Fattori e Jessica Amadio, intervengono sul mercatino in piazzetta delle Conserve e tuonano “anche l’ultimo treno per Gozzoli è passato!”.

“La gestione del regolamento del mercatino in piazzetta delle Conserve rappresenta la cartina al tornasole di una amministrazione Pd con un sindaco solo immagine e comunicazione ma poca sostanza, con un consiglio comunale che in questi anni ha lavorato su ogni possibile regolamento comunale, senza comprendere che a nulla serve senza un’attuazione – Il Movimento 5 Stelle ha in più occasioni ribadito l’importanza della salvaguardia del mercatino di piazza delle Conserve, evidenziando la necessità di riqualificare un luogo ricco di storia che identifica in maniera univoca la comunità, fondamentale anche dal punto di vista turistico per la caratterizzazione unica di Cesenatico”.

Poi un breve excursus: “L’argomento è stato ampliamente dibattuto in campagna elettorale nel 2016, il Movimento 5 Stelle ha sempre richiamato l’importanza della vendita di prodotti a chilometro zero, con una gestione chiara e trasparente. Gestione chiara per i coltivatori diretti, che devono avere regole valide per tutti utili ad azzerare conflitti interni, e trasparenza per i consumatori che devono sapere la provenienza di ciò che acquistano – continuano i pentastellati – Solo a maggio 2017 l’amministrazione comunale è intervenuta con un regolamento ad hoc. Il coraggio si è esaurito nel consiglio comunale del 23 giugno 2017 visto che in questi 3 anni tutto si è arenato e le convinzioni della maggioranza Pd-Pri sciolte come neve al sole. L’ordinanza del 2003 non è mai stata rispettata ed è stata sostituita da un regolamento rimasto inattuato. Ma se il regolamento aveva l’obbiettivo di salvaguardia e valorizzazione perché aspettare tanto? Perché impegnare gli uffici nel redigere un regolamento poi rimasto carta straccia? Perché far preoccupare i coltivatori diretti minacciando un bando per l’assegnazione dei posteggi e annunciando di rivoluzionare il mercatino per poi dimenticarsene il giorno dopo?”.