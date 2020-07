L’appello da Ponente: “Qua nessuno spazza i marciapiedi”

Da qualche giorno si sono “armati” di scopa e paletta per ripulire le strade e i marciapiedi dall’immondizia e dalle foglie cadute con il maltempo di qualche giorno fa.

Siamo a Ponente – in via Da Verrazzano e via Da Noli – dove “nessuno è venuto a spazzare in questa zona turistica – spiega un albergatore – Già il turismo fatica a ripartire, se inoltre la nostra città non si presenta nel modo migliore, adeguato e pulito faremo sempre più fatica a uscire da questa situazione difficile”.

“Abbiamo chiamato in Comune, ci hanno risposto di chiamare Hera, ma i centralini del gruppo sono sempre occupati o non ci risponde nessuno – spiegano altri operatori – Cosa dobbiamo fare? Qualcuno ci risponda perchè una città turistica non si può presentare in queste condizioni”.