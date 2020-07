Venerdì 17 luglio riapre il bar “Noi”

Era una delle insegne spente più imbarazzanti di Cesenatico, quella del bar “Noi” (ex Rinaldini), il maxi-locale “ad angolo” tra il lungomare Carducci e il viale Roma, commercialmente parlando uno dei punti più strategici della città. Ebbene, finalmente, nel cuore dell’estate – probabilmente venerdì 17 luglio (alla faccia della scaramanzia) – quell’insegna tornerà ad accendersi.

L’affitto d’azienda, infatti, è stato rilevato, dopo una lunga trattativa partita nei mesi pre-Covid, dalla società “Dolci Colazioni”, la stessa che, da un paio d’anni, gestisce La pasticceria caffetteria “Dolce & Salato” in piazzale Comandini.

La firma del contratto è stata siglata domenica scorsa e ora si sta lavorando giorno e notte per cercare di “salvare” almeno questa ultima parte d’estate. Esiste, però, la difficoltà endemica del reclutamento del personale, un problema col quale hanno dovuto fare i conti quasi tutti gli esercizi pubblici della riviera. L’emergenza pandemica, infatti, ha bloccato in patria numerosi lavoratori stranieri e oggi, con la scarsità della manodopera locale, mettere insieme una squadra di bariste, camerieri e addetti alle pulizie non è per nulla semplice.

In ogni caso, seppur con evidenti difficoltà, lo staff del locale – che continuerà, per il momento, a chiamarsi “Noi” – sembra ormai in via di ultimazione e dunque venerdì prossimo dovrebbe celebrarsi l’atteso taglio del nastro.

Per Cesenatico che, nell’estate più difficile, ritrova uno dei suoi poli più attrattivi, si tratta di una bella notizia.