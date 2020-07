Estate, mare e sole: ecco come prendersi cura dei nostri capelli

Tra una giornata in spiaggia, un pic-nic improvvisato e una lunga nuotata al mare, d’estate è facile dimenticarsi di avere cura dei propri capelli. Ma avere un occhio di riguardo per loro deve essere un piacere, se poi di mezzo c’è anche la solidarietà, diventa un dovere!

Scopriamo insieme a Nadia e Mattia di Moon Beauty Corner come prenderti cura dei propri capelli in poche semplici mosse, soprattutto quando li asciughiamo.

Il brand Ghd, una delle marche più in voga nel settore delle attrezzature per capelli, ha creato la linea tutta rosa Ghdpink. E il rosa non è un caso, ma ha un significato di solidarietà, riguarda infatti il progetto “Pink is Good“ che si pone due grandi obiettivi: educare alla prevenzione dei tumori femminili e sostenere il lavoro quotidiano dei ricercatori. Un progetto creato dalla Fondazione Umberto Veronesi in collaborazione con Ghdpink. Ghd infatti donerà fino a 10 euro per ogni prodotto venduto della collezione a “Pink is Good”.

La collezione è caratterizzata dalle styler ghd platinum+ e ghd gold e dall’asciugacapelli professionale ghd helios ricoperti da un rosa cipria con un messaggio importante “Take control now”, per ricordare di dedicarsi del tempo davanti allo specchio.