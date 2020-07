Happy hour e assembramenti: provvedimenti in arrivo?

Un happy hour un po’ troppo affollato per i tempi del Covid-19 che non è passato inosservato alla task force che ogni fine settimana monitora il territorio di Cesenatico. Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale sono intervenuti domenica 12 luglio al Cala Romeo dove – come si evince dai video in rete – l’assembramento di giovani non teneva di certo conto delle distanze di sicurezza e della mascherina, imposti in tempi di Fase 3.

Così sono intervenute le forze dell’ordine e – al momento – il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli sta aspettando la relazione dell’intervento della Polizia di Stato. Quindi, solo con i verbali nelle mani, si deciderà se e come procedere nei confronti dei gestori dello stabilimento balneare, che già due settimana fa erano stati convocati al Comando della Polizia Locale per richiamarli all’ordine durante gli eventi e la movida all’interno del locale.