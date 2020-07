Da oggi test obbligatori per chi lavora nel settore della logistica e delle carni

Non è ancora il caso di allarmarsi, perché i contagi sono ancora bassi e circoscritti, ma gli ultimi dati regionali confermano una verità ormai inconfutabile: il contagio da Covid si sta diffondendo soprattutto nelle realtà produttive legate ai settori della logistica e della lavorazione delle carni.

E, proprio alla luce di queste indicazioni, ieri è stata firmata l’ordinanza per l’obbligo dei test nella logistica, che riguarda più di 70mila lavoratori in regione: “L’appello che rinnovo a tutte le aziende in Emilia-Romagna, indipendentemente dal settore di attività – spiega l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini – è quello di effettuare lo screening ai propri dipendenti per individuare tempestivamente la positività nei soggetti asintomatici e limitare gli effetti epidemiologici di nuovi focolai”.

“Bisogna fare di tutto per isolare e evitare i contagi” ha detto ieri Bonaccini a Radio Bruno, ricordando che nel settore della logistica e in quello delle carni sono emersi gli ultimi focolai che hanno portato a un aumento di casi in regione: “Il fatto che li troviamo è perché li andiamo a cercare, siamo la regione che fa più test a tappeto di tutte, per prevenire”, ha ricordato il Governatore.