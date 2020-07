Cesenatico sta diventando una città a portata di App

Cesenatico è una città che guarda al futuro e anche la comunicazione tra cittadini e amministrazione comunale comincia a diventare sempre di più a portata di smartphone. Durante i mesi di aprile, maggio e giugno il 68% delle segnalazioni è arrivata attraverso l’applicazione Comuni-Chiamo. Un nuovo modo di tenersi in contatto, agile e veloce per entrambe le parti, vicino alle esigenze e al modo di vivere dei più giovani ma facile e intuitivo per tutte le generazioni. Avere sul proprio smartphone la possibilità di comunicare in modo costruttivo i problemi della città è anche un piccolo esperimento di cittadinanza attiva, la possibilità per tutti di dare il proprio contributo.

I dati.

Su 508 segnalazioni ricevute dal 1 aprile al 30 giugno ben 354 sono arrivate tramite Comuni-Chiamo. Di queste il 66% sono state quelle risolte positivamente, mentre il 12% è stato prontamente comunicato alle aziende che gestiscono i vari servizi a cui si riferivano. Nel mese di giugno il tempo medio per la risoluzione dei problemi segnalati è stata di 4 giorni lavorativi, in quelli precedenti leggermente superiore a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia. Le segnalazioni hanno toccati vari argomenti, dalle strade e la gestione rifiuti, le più gettonate, fino al verde pubblico, la segnaletica e anche l’arredo urbano.

Comuni-Chiamo.

È attiva ormai da diverso tempo Comuni-Chiamo, l’app che può essere utilizzata per segnalare in tempo reale i problemi riscontrati in città: una buca in strada, un lampione mal funzionante, la mancata raccolta della spazzatura, la presenza di animali randagi, un tombino intasato o sfalci d’erba sono solo alcuni esempi di segnalazioni che è possibile fare. In più, Comuni-Chiamo permette al Comune di inserire agevolmente anche le segnalazioni che arrivano tramite telefono, mail o direttamente allo sportello URP. Una volta inserite nel portale, le segnalazioni vengono elaborate dalla piattaforma che attribuisce loro un grado di priorità: in questo modo il Comune saprà esattamente ciò che per i cittadini è più urgente risolvere, risparmiando tempo e risorse, e garantendo un servizio più efficiente e tempestivo.

“Le applicazioni come Comuni-Chiamo e anche la comunicazione sui social network sono una parte importante della società in cui viviamo. Se utilizzati nel modo giusto rappresentano una risorsa importante, un modo per avvicinare cittadini e amministratori sia nella gestione dei piccoli problemi di tutti i giorni sia nelle comunicazione. La rete è diventato un luogo, un ritrovo e per Cesenatico è fondamentale sfruttarne l’enorme potenzialità”, il commento del sindaco Matteo Gozzoli.