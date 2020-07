La donazione al Centro Donna di Cesenatico

L’Associazione Women in Run – Cesena ha effettuato una donazione al Centro Donna di Cesenatico di 2.500 euro per i progetti che verranno realizzati nell’anno in corso. La collaborazione fra Centro Donna Cesenatico e Women in Run prosegue proficuamente da oltre 2 anni. Fra le varie iniziative realizzate insieme, ricordiamo la Pink Run, gara podistica non competitiva per raccogliere fondi destinati a progetti a sostegno delle donne, che quest’anno purtroppo non si potrà svolgere a causa delle limitazioni per l’emergenza Covid.

L’assegno è stato consegnato nella giornata di mercoledì 14 luglio dalla presidente di Women in Run Cesena Belinda Ronconi all’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Cesenatico Gaia Morara.

L’iniziativa è partita da un’idea del gelatiere Roberto Leoni di Cesena. “A marzo pensai di dedicare il gusto Cum tcj bèla, una crema gelato mimosa Romagnola al gusto di pesca a tutte le donne e di iniziare così un bel progetto in collaborazione con l’associazione Women in run (Wir) di Cesena. Durante la giornata del 8 marzo ad ogni assaggio di questo gusto, abbiamo devoluto 1 euro a questa associazione per finanziare progetti dedicati al Centro Donna di Cesena e Cesenatico”.