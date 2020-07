Rifiuti a Cesenatico: la lettera dei 5 Stelle

Una lettera aperta al sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli. Mittenti: i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Giuliano Fattori e Jessica Amadio. Oggetto: rifiuti e bidoni.

“Era il 10 marzo del 2019 quando il sindaco Gozzoli festeggiava il risultato del 47% di differenziata raccolta per l’anno 2018, e già pianificava il successivo operato della sua amministrazione anche nel vantare scuse sul ritardo dei primi 3 anni nella gestione del porta a porta – si legge nella lettera – Il servizio di raccolta rifiuti porta a porta sarebbe dovuto partire in tutte le aree residenziali a monte della ferrovia già nel corso del 2019, mentre per l’anno 2020 si sarebbe dovuto concludere con le aree turistiche, dalla ferrovia al mare. La storia è andata diversamente e ciò che invece è rimasto sono solo i tanti proclami sulla stampa, oltre ai bidoni per strada che in questi giorni sono l’oggetto di lamentela di tanti cittadini per il tanfo che emanano. A partire dell’ultimo dato sulla differenziazione dei rifiuti risalente al 2018, aspettando il 2019, quel 47% che vede comunque Cesenatico maglia nera rispetto ad una media provinciale di oltre il 56% : località limitrofe hanno fatto decisamente meglio con Cattolica e Bellaria a quasi il 64%, Cesena e Rimini quasi al 68%!”.

“La tariffa puntuale, ‘meno rifiuti produco e più differenzio e meno pago’, è rimasta inattuata, mentre in questo periodo di crisi sarebbe stata la giusta soluzione alle tante famiglie ed imprese in difficoltà. Queste ultime ancora adesso non sanno quanto pagheranno in questo 2020, nonostante da mesi il Movimento 5 Stelle chiede una tariffazione chiara e definita che tenga conto del periodo di chiusura e della minor produzione di rifiuti dovuta al calo di fatturato – si continua a leggere – Vi è un’assenza di una politica equilibrata sia per l’ambiente che per i cittadini, che continuano a pagare bollette più care di almeno il 15% per compensare chi per necessità o in modo scaltro ha deciso di non pagare: i mancati incassi relativi alla tassa sui rifiuti nel 2019 hanno raggiunto la clamorosa cifra di quasi 9 milioni di euro. Sulla lotta alla riscossione sono riusciti a fare peggio dell’amministrazione Buda. Conclude il pessimo scenario la totale assenza di intervento di pulizia delle strade, una volta limitato ad alcune zone, oggi scenario desolante anche per zone centrali e turistiche della città. Cesenatico cambierà marcia quando cambierà l’attenzione dell’amministrazione su questi temi, o cambierà amministrazione”.