Cin cin alla ripartenza: il Bodeguilla offre un mojito a tutti i negozianti

Un mojito offerto a tutti i negozianti del lungomare. E’ la bella iniziativa ideata da Filippo e Valentina, titolari del Bodeguilla, uno dei locali storici di viale Carducci.

“In questi mesi – spiegano – abbiamo avuto davvero paura di non ripartire. Il nostro è un locale storico ma con spazi non così grandi e dunque, quando abbiamo riaperto l’attività, l’abbiamo fatto, come tanti, tra mille dubbi e incertezze. Per venire incontro alla nostra affezionata clientela abbiamo anche deciso di abbassare i prezzi ma, in ogni caso, quando abbiamo riacceso l’insegna del locale, nessuno sapeva come sarebbe andata questa estate. Giorno dopo giorno, però, la gente è tornata pian piano alle sue abitudini e ai suoi riti. E anche il Bodeguilla è tornato ad essere quel punto di ritrovo che, da 23 anni, anima con la sua allegria le estati di Cesenatico”.

E così, passata la paura – per brindare alla ripartenza e condividere con tanti amici e colleghi l’entusiasmo ritrovato – Filippo e Valentina hanno deciso di organizzare per oggi un maxi-brindisi sul lungomare coinvolgendo ben quaranta attività di viale Carducci, dalla rotonda di viale Roma a quella di viale Trento: “C’è chi brinda col Prosecco – spiegano – e noi lo faremo con il nostro celebre mojito, il drink che, da sempre, ci identifica. Lo offriremo a tutti i gestori delle attività del lungomare brindando idealmente ad un’estate che, nata tra mille incertezze, oggi sembra finalmente sul punto di decollare”.

Un “cin cin” collettivo per rafforzare il senso di comunità e, dopo il buio della pandemia, tornare a diffondere il messaggio virale dell’entusiasmo.