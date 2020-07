Tornano i Lunedì Culturali

La parrocchia di San Giacomo Apostolo, con il patrocinio del Comune di Cesenatico, organizza anche quest’anno la rassegna “Lunedì Culturali 2020”. Il tema della 24esima edizione, seguendo le indicazioni per l’anno pastorale date dal Vescovo S. Ecc.za Duglas Regattieri, sarà “Fissare lo sguardo su Gesù per trasmettere la vita buona del Vangelo”.

Due gli appuntamenti in programma: lunedì 20 luglio (ore 21) l’incontro sarà con don Gianantonio Urbani – archeologo e docente allo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, sul tema “La trasmissione della fede nella ricerca archeologica in Terra Santa”. L’incontro sarà in programma nella chiesa di Santa Maria in Boschetto, in via Cesare Abba 53 a Cesenatico.

Il secondo appuntamento sarà in programma lunedì 27 luglio (ore 21) in videoconferenza con S. Em.za Matteo Zuppi – Cardinale di Bologna, con la presenza del moderatore Alessandro Rondoni, giornalista, sul tema “La trasmissione della fede nella sfida di un mondo multiculturale”. Sarà possibile seguire S. Em.za Zuppi sulla piattaforma Zoom. ID e password verranno rese disponibili sul sito www. parrocchiasangiacomocesenatico .it e sulla pagina Facebook della parrocchia.