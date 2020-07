Sostegno per l’affitto, online il bando per accedere ai contributi

E’ indetto un bando di concorso per l’erogazione di contributi integrativi ai cittadini che abitano in affitto nei Comuni di Borghi – Cesenatico – Gambettola – Gatteo – Longiano – Roncofreddo – San Mauro Pascoli – Savignano sul Rubicone – Sogliano al Rubicone, per il pagamento del canone di locazione.

I cittadini interessati ad ottenere l’erogazione del contributo dovranno inoltrare domanda all’Unione dei Comuni Rubicone e Mare – Settore Servizi Socio Assistenziali esclusivamente on line, su specifico modulo predisposto, a partire dal 24 luglio entro le ore 12,00 del giorno 29 agosto 2020, secondo le modalità contenute nel bando stesso.

Il bando e il modulo sono scaricabili sul sito dell’Unione nonché sui siti di ogni singolo Comune. Le domande verranno collocate in graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE. In caso di incidenza uguale avrà la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

Il contributo verrà erogato solo ai richiedenti collocati in posizione utile della graduatoria, in considerazione dello stanziamento disponibile e del fabbisogno.

Il contributo concedibile è pari a tre mensilità del canone indicato nella dichiarazione ISEE per un massimo di €. 2.100,00.

Coloro che hanno un ISEE da €. 0 a €. 3.000 potranno partecipare ad un secondo bando che verrà aperto presumibilmente entro la fine dell’estate.

Nel sito del Comune di Cesenatico è possibile consultare il bando integralmente.