RDS per il quarto anno trasmette dal Papeete Beach

La storica emittente radiofonica non manca l’appuntamento con Milano Marittima: per tutto il mese di luglio in diretta la trasmissione di Petra Loreggian e Giovanni Vernia.

Per il quarto anno di fila, RDS (Radio Dimensione Suono) ha scelto la spiaggia del Papeete Beach di Milano Marittima come sua location estiva.

Per tutto il mese di luglio, ogni giorno, Petra Loreggian e Giovanni Vernia, storici speaker dell’emittente radiofonica, saranno in diretta dalle ore 12 alle 15.

Una collaborazione che dura da anni quella tra il programma-cult dell’estate e la spiaggia più famosa d’Italia, dove ogni giorno gli ospiti dello stabilimento balneare possono vedere, oltre che ascoltare, la trasmissione in diretta.

Con oltre 5 milioni di ascoltatori RDS in questa bizzarra estate ha deciso di non mancare all’appuntamento estivo con Milano Marittima. Anche questo un bellissimo segnale per la località che, dopo l’emergenza pandemica, sta tornando alla normalità, confermandosi un punto di riferimento nell’immaginario delle mete vacanziere più ambite.