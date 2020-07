In arrivo i parcheggi per i residenti di via Moretti

Sono in arrivo novità positive per i residenti e le attività commerciali di Via Moretti che dopo il completamento dei lavori nella zona del porto avranno a disposizione dei nuovi parcheggi. Gli stalli riservati, contraddistinti da segnaletica orizzontale gialla, saranno circa 35 e permetteranno a residenti e attività commerciali di parcheggiare dopo il rilascio di un pass dedicato gestito da ATR. Sono previsti un pass per ogni famiglia e un pass per ogni attività commerciale.

Dal lato del Piccolo Squero sono stati istituiti 20 stalli di sosta riservati ai residenti di Via Moretti, mentre gli stessi potranno anche parcheggiare lungo la Via Matteucci, condividendo ulteriori 15 stalli con i residenti del quartiere Valona. “Siamo molto felici di essere riusciti a rispondere all’esigenza di questi cittadini che finalmente avranno a disposizione degli stalli di sosta riservati. In questi mesi abbiamo dialogato, ascoltato le loro ragioni e cercato di trovare una soluzione insieme”, le parole del Sindaco Matteo Gozzoli. “Dopo aver ultimato i lavori dell’area portuale in questi giorni stiamo anche terminando quelli concernenti alla nuova segnaletica e presto emetteremo l’ordinanza per rendere operativa la nuova area di sosta che speriamo diventi una risorsa importante per le famiglie che abitano in quella zona”, il commento del Vice Sindaco Mauro Gasperini.