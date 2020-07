L’evento. Tetraktys. In viaggio verso la quinta essenza

Inizia un’inedita e originale rassegna di eventi all’Antico Casale di Cesenatico (via Cannucceto 10), una residenza storica della campagna romagnola ristrutturata con grande cura dalla sua proprietaria Bruna Righi. Circondata dal verde e immersa nel silenzio, la location, tra le più incantevoli della Romagna, sta per trasformarsi in un palcoscenico all’aria aperta per ospitare “Tetraktys. In viaggio verso la quinta essenza”, un evento multiesperienziale ideato da Francesca Monticelli, Monica Dadda e Samanta Lugaresi in collaborazione con la graphic designer Elisa Valli.

L’appuntamento è per mercoledì 22 luglio a partire dalle 20.30 e vedrà la partecipazione di personaggi e artisti, tra cui la numerologa e scrittrice di fama nazionale Rita Faccia, la filosofa del benessere Deborah Gorrieri, Lorenzo Nardi pittore e artista poliedrico che in estemporanea creerà 4 opere diverse legate ai 4 elementi naturali, lo scultore visionario creativo Cristian Cimatti, Stefania Mengozzi esperta di riflessologia plantare e campane tibetane, Paola Peruzzi esperta di trattamenti reiky, Claudia Asoli iridologa, naturopata ed esperta in fitoterapia e floriterapia, Leonardo Ammirabile esperto in letture tarologiche e cartomantiche, l’esperta di biocostellazioni Laura Battistini e Ketty Calvini, che realizza monili in pietra personalizzati. Completa il parterre degli artisti il Duo Matarko, che creerà un suggestivo sottofondo di musica acustica durante tutta la serata.

Si potrà assistere all’evento con 2 formule entrambe su prenotazione. La prima prevede una gustosa e ricca cena a base di carne, pesce e verdure servita a buffet (nel rispetto di tutte le norme anti-Covid), inclusi cooking show di fritto di pesce e di arrosticini misti di carne. La seconda formula, invece, prevede l’ingresso per assistere alle performance degli artisti, con la possibilità di accedere al bar allestito nel parco della location. Sarà anche possibile pernottare in alcune camere dell’Antico Casale Cesenatico, recentemente ristrutturate nel mantenimento del loro stile originario.

“La serata avrà un ritmo slow, con contenuti che vogliono offrire emozioni e benessere – dicono Francesca, Monica e Samanta –. Per renderla più coinvolgente, abbiamo pensato ad un dress code per tutti i partecipanti ispirato ai 4 elementi naturali di fuoco, aria, acqua e terra, che sono anche gli elementi che raggruppano i 12 segni zodiacali. Sulla base dell’appartenenza ai vari segni, Deborah Gorrieri tradurrà il linguaggio delle stelle per appagare la curiosità ed esplorare la propria personalità. L’intera serata è stata pensata come un’oasi di benessere multisensoriale dopo il periodo di lockdown che ha condizionato le nostre vite. Ora si torna ad emozionarsi e a sprigionare energie”.

A tutti i partecipanti verrà consegnato all’ingresso un omaggio in ricordo della serata, mentre per il dress code si richiede agli ospiti di indossare abiti o accessori legati ai colori del proprio elemento naturale.

I colori del fuoco: rosso, arancio, bordeaux per Ariete, Leone e Sagittario I colori dell’aria: bianco, grigio, indaco per Gemelli, Bilancia e Acquario I colori dell’acqua: azzurro, blu, turchese per Cancro, Scorpione, Pesci I colori della terra: marrone, senape, giallo per Toro, Vergine e Capricorno.

Prenotazione obbligatoria. Info evento e cena: Francesca 392 5988884 – Samanta 339 245 1303 – Monica 345 237 4661.