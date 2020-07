Turismo, la Delogu racconta la Romagna sui suoi profili social

Andrea Delogu volto sul web e voce ‘on air’ dell’estate emiliano romagnola 2020: la conduttrice televisiva e radiofonica romagnola (è nata a Cesena) racconterà la regione sui suoi profili social con 12 ‘pillole’, anticipate da un videosaluto iniziale, che porteranno i suoi oltre 350.000 follower alla scoperta dell’Emilia Romagna più bella e suggestiva, dal Centenario di Federico Fellini alle mostre delle Città d’Arte, dalla suggestione delle Saline di Cervia e della Penisola di Boscoforte ai paesaggi dei Castelli e Manieri, senza dimenticare la Motor Valley e luoghi e personaggi celebri, da Modena con Luciano Pavarotti a Gualtieri con Antonio Ligabue. Le ‘pillole’ verranno anche condivise sui canali social di #inemiliaromagna.

“La mio bio – dice Andrea Delogu – da sempre sottolinea quanto sia viscerale il legame con la mia regione. È un periodo strano e complicato e dobbiamo tutti rimboccarci le maniche per ripartire da noi, noi che abitiamo in questo Paese talmente pieno di bellezze che non possiamo conoscerle tutte. Da oggi inizio il mio primo video diario, racconterò quello che l’Emilia-Romagna è per me, cosa mi ha lasciato nel cuore e in che modo mi ha dato tanto”.

L’Emilia-Romagna e le sue eccellenze sono state anche protagoniste dei racconti di Delogu dai microfoni di ‘La Versione delle Due’, magazine pomeridiano di Radio Rai 2 condotto in tandem con Silva Boschero.