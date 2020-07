La Notte Rosa sarà una festa lunga tutta la città

Sarà un nuovo modo di fare festa, in equilibrio tra divertimento, offerta turistica e tutela della salute di tutti. Perché Cesenatico, come tutta la Romagna, è ripartita e vuole continuare a farlo dimostrando che è possibile pensare un intrattenimento innovativo, valido per questo 2020 e chissà forse anche per il futuro. Non ci sarà il Concertone, appuntamento ormai fisso in Piazza Andrea Costa, perché non sarebbe stato possibile garantire il distanziamento sociale ma la musica, la danza, e l’intrattenimento arriveranno dappertutto, diventano fluidi, capaci di camminare insieme alle persone per le via di una Cesenatico tutta rosa. Per i cittadini di tutte le età e i turisti. Con il grattacielo colorato di rosa a illuminare la settimana di divertimento.

Il programma.

Venerdì 7 agosto una scintillante balena luminosa”navigherà” in viale Carducci, su una ZTL create su misura per l’evento consentendo a tutti di passeggiare immersi nell’offerta commerciale di Cesenatico e nel suo lungomare: dalle 20 alle 2 viale Carducci diventerà il territorio della balena luminosa, dal Canale fino a viale Trento, rotonda esclusa. Uno spazio ampio, che può contenere tutti senza creare assembramenti, per rendere Cesenatico ancora più ampio. Allo scoccare della mezzanotte partiranno i fuochi d’artificio in contemporanea su tutta la Riviera Romagnola. A Cesenatico saranno sparati da 4 piattaforme ormeggiate davanti alla spiaggia libera di piazza Costa e visibili così da tutto l’arenile che diventerà un’enorme platea a disposizione di tutti. Per garantire supporto e aiuto saranno presenti volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione di Protezione Civile Radiosoccorso Cesenatico.

Sabato 8 agosto invece un gruppo itinerante di figuranti sui trampoli animerà la zona di Villamarina e Valverde, sempre all’interno di una delle ZTL create ad hoc per l’evento. Il tratto da Piazza Michelangelo a Via Fermi diventerà il territorio di queste “creature fantastiche” in grado di stupire e meravigliare i bambini e allo stesso tempo intrattenere gli adulti.

Sabato 8 agosto e domenica 9 agosto inoltre Piazza Costa diventerà circuito cittadino per uno speciale evento ludico sportivo, un Gran Premio su auto a pedali per le famiglie con i bambini. Ovviamente per questo evento saranno messe in atto misure di sicurezza come l’ingresso limitato agli iscritti e verranno rispettate tutte le norme di distanziamento sociale.

“In un periodo come questo è necessario rimanere uniti, come comunità e anche come territorio. Credo sia molto bello che tutta la Romagna scelga ancora una volta di fare festa insieme, rinsaldando il filo che tiene unita la nostra terra. Sono certo che saranno giorni piacevoli in cui divertimento e responsabilità riusciranno a coniugarsi al meglio”, il commento del sindaco Matteo Gozzoli.

“Una delle tante sfide a cui il 2020 ci ha messo davanti è anche quella di reinventare il turismo e l’intrattenimento in una città come Cesenatico. Dalle difficoltà nascono sempre delle opportunità, basta avere la tempra giusta per affrontare le cose e credo che Cesenatico, e la Romagna in generale, ce l’abbiano. La settimana Rosa che ci aspetta abbraccerà tutta la città e sarà il divertimento che andrà dal pubblico, in un rovesciamento dei ruoli molto bello e inclusivo”, le parole dell’assessore Gaia Morara.