Calci e pugni all’ex compagna e agli agenti. Arrestato

Arrestato e processato per direttissima ieri mattina (venerdì 24 luglio) nel Tribunale di Forlì, un 41enne originario di Vasto e residente nel Rubicone, per resistenza a un pubblico ufficiale, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, lesioni personali. Gli uomini della Polizia Locale di Cesenatico hanno probabilmente sventato l’ennesima violenza ai danni di una donna. Processato per direttissima al Tribunale di Forlì l’uomo ha patteggiato 8 mesi e 20 giorni di reclusione con la condizionale.

Alle 18 di venerdì 24 luglio una pattuglia della Polizia Locale si stava fermando presso un distributore di carburante lungo via Cesenatico quando si è imbattuta in uomo che strattonava e tirava i capelli a una donna, la sua ex compagna, china all’interno di una Fiat 500: gli agenti sono intervenuti immediatamente per verificare cosa stesse succedendo e hanno notato che all’interno del veicolo era presente anche la figlia minore dei due. Mentre l’uomo cercava di minimizzare, la donna invece ha approfittato della situazione per lanciare la sua richiesta d’aiuto e così gli uomini della Polizia Locale hanno subito chiesto i documenti all’uomo che si è rifiutato di fornirli, proferendo espressioni offensive. In quel momento è giunto sul posto anche un ufficiale di servizio della Polizia Locale di Cesenatico, anche amico d’infanzia del 41enne, cercando di tranquillizzarlo. Durante il colloquio è emerso come l’uomo avesse spintonato un’agente, rifiutando l’identificazione e così la Polizia Locale ha dovuto necessariamente procedere con una denuncia a piede libero, invitando l’uomo a salire sull’aiuto di servizio ottenendo però un altro rifiuto con frasi sprezzanti e offensive. Proprio in quel momento l’uomo iniziava a ribellarsi sferrando una testata allo zigomo sinistro dell’ispettore e una ginocchiata alle parti intime dello stesso che ha avuto due giorni di prognosi al Pronto Soccorso. Mentre gli agenti provavano ad ammanettarlo, l’uomo continuava la sua resistenza sputando addosso agli stessi e sferrando un calcio alla ex moglie intervenuta per calmarlo. Tutta la vicenda è stata filmata dalle telecamere presenti al distributore di carburante.

Gli agenti della Polizia Locale hanno proceduto con l’arresto facoltativo in quanto l’uomo ha mostrato aggressività nei confronti degli agenti e dell’ex compagna, peraltro di fronte alla figlia minore. Il 41enne è stato condotto al Comando di Polizia Locale di Cesenatico e il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Forlì ha disposto gli arresti domiciliari presso la residenza del medesimo, in attesa dell’udienza di convalida in cui l’uomo ha patteggiato 8 mesi e 20 giorni di reclusione.

“Ringrazio gli agenti della Polizia Locale che sono intervenuti in maniera pronta ed efficace evitando che una situazione già molto grave potesse degenerare ancora di più. Spero che la donna coinvolta nel fatto stia bene e auguro anche pronta guarigione al nostro agente colpito. Episodi come questi vanno condannati e fermati sul nascere, Cesenatico è un paese fortemente attento alla problematica della violenza sulle donne, una piaga purtroppo diffusa nella nostra società”, il commento del sindaco Matteo Gozzoli.