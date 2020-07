Sulla Griglia di Federico solo pesce fresco e tradizione

Una vita dedicata al lavoro, senza risparmio di energia coinvolgendo la famiglia in tutto e per tutto. Nel 1994 infatti Federico insieme alla moglie Francesca apre un locale tutto suo: La Griglia da Federico. Come tradizione per la famiglia Farabegoli, le figlie Barbara e Lorenza si adoperano nell’aiuto e nella gestione del ristorante.

La tradizione è la parola chiave nella cucina di Federico non solo nella preparazione dei gustosi piatti di pesce e nella ricerca della materia prima nei mercati del pesce, ma anche nella gestione familiare e nel nome che viene dato al locale… il nome di Federico, così come il primo ristorante in cui lavorò prese il nome dalla madre.