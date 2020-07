Al collaudo nuovo format di Tramonto DiVino

Tramonto DiVino nella storica tappa di Cesenatico non lascia ma raddoppia. Due le date in calendario del road show, sempre in Piazza Spose dei Marinai con inizio alle ore 19.30: venerdì 31 luglio (evento sold out) e sabato 1 agosto (ancora 80 posti disponibili). Sul palcoscenico come sempre i vini e i prodotti Dop e Igp regionali proposti e raccontati in un nuovo format, in cene-degustazioni seduti, con posti limitati e prenotazione on line, e non più in libero accesso ai banchi d’assaggio per evitare gli assembramenti. Fil rouge il Bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi proposto in ricette a due mani tra i grandi cuochi di CheftoChef e Casa Artusi. A servire i piatti un’inedita collaborazione con gli allievi della Scuola di ristorazione IAL di Cesenatico coordinati dal maître Giulio Bianconcini e dalla direttrice Daniela Casadei.

Nella prima, venerdì 31 luglio, si parte con assaggi dei prodotti Dop e Igp regionali messi a disposizione dei consorzi partner con tre prodotti protagonisti: Salumi Piacentini Dop, Olio Evo di Brisighella Dop, Patata di Bologna Dop. Insieme a loro altri assaggi di prodotti certificati: Prosciutto di Parma e di Modena Dop, Parmigiano Reggiano Dop, Mortadella di Bologna Igp, Piadina Romagnola Igp, lo Squacquerone di Romagna Dop e gli altri formaggi della Centrale del Latte di Cesena.

Star della serata sarà lo show cooking a quattro mani di Alberto Faccani, chef 2 Stelle Michelin del Magnolia di Cesenatico, insieme a Carla Brigliadori della Scuola di cucina di Casa Artusi di Forlimpopoli. Due i piatti proposti: passatelli con salsa di seppie nostrane, piselli e olio Evo di Brisighella, e la ricetta artusiana n. 446 Tortino di Patate con Patate di Bologna Dop con Pancetta piacentina e Cozza romagnola. Una new entry quest’ultima nel paniere dei prodotti certificati di Tramonto DiVino, grazie all’acquisizione del marchio collettivo e al percorso intrapreso verso la certificazione Igp. La serata si chiuderà con un momento di festa per Enoteca Regionale Emilia Romagna che con torta e brindisi ricorderà i 50 anni spesi per la promozione del vino regionale.

Stesso format ma con protagonisti diversi la serata di sabato 1 agosto che avrà quali prodotti big il Prosciutto di Parma Dop, la Piadina Romagnola IGp e lo Squacquerone di Romagna Dop. Insieme a loro in degustazione altri prodotti certificati: Parmigiano Reggiano, Salumi Piacentini, Mortadella Bologna, Prosciutto di Modena, lo Squacquerone di Romagna e le Cozze romagnole.

A guidare lo show cooking sarà un altro chef di primo piano, Matteo Salbaroli del Ristorante l’Acciuga di Ravenna, sempre insieme a Carla Brigliadori. I due chef propongono un assaggio di Piadina di Romagna Igp con Saraghina, lattuga grigliata e Squacquerone di Romagna Dop in abbinamento a seppia nostrana ripiena con Prosciutto di Parma Dop.

Secondo piatto in degustazione la ricetta artusiana n. 45: Mafrigol al sugo di brodetto di pesce e polvere di alga. Gran finale con Sbrisolona di Ciambella, gelato allo Squacquerone di Romagna Dop e Fichi caramellati.

In entrambe le serate, ad accompagnare i piatti, ci sono circa 300 vini abbinati dai sommelier di Ais Romagna ed Emilia, proposti in 9 carte vini pensate ad hoc per gruppi di tavoli. In degustazione 16 referenze per ogni carta, con i vini top premiati nella Guida Ais Emilia Romagna da Bere e da Mangiare che sarà consegnata a ciascun partecipante. In assaggio spumanti metodo classico e charmat, bianchi autoctoni come Albana, Pignoletto e Malvasia, Lambruschi rosè, i piacentini Gutturnio e Ortrugo i vini ferraresi delle sabbie fino ai rossi romagnoli strutturati, Sangiovese in testa. E con il dessert gli immancabili vini dolci, fermi e bollicine offerti da Enoteca Regionale Emilia Romagna. Una novità per coccolare i partecipanti è la presenza di 1 sommelier ogni 10 persone che guiderà la degustazione dell’eccellenze proposte fornendo un’impronta ancor più didattico culturale alle serate, come afferma Roberto Giorgini, Presidente AIS Romagna.

Nel corso delle serate il conduttore Daniele De Leo racconterà caratteristiche e peculiarità dei prodotti certificati e stimolerà il pubblico con domande, giochi e curiosità.