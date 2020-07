Sunday Morning al Marè

L’ultimo lavoro dei Sunday Morning “Four” è un disco fatto di grandi spazi aperti e di mondi interiori, è lo specchio di un viaggio che ha cambiato radicalmente l’approccio musicale della band. I brani riflettono la volontà di percorrere nuove strade, sono l’esito di un bisogno di cambiamento forte,urgente e perentorio. Gli scenari sonori del nuovo album sono un viaggio nelle praterie libere e infinite del Southwest, mentre alle spalle risuona il sound del fiume Mississippi, là dove tutto ha avuto inizio. I nuovi brani sono più lenti e profondi, le melodie trovano tutto lo spazio necessario, le chitarre acustiche si moltiplicano fino ad avvolgerne gli echi elettrici, mentre il piano entra finalmente in scena e la voce diventa protagonista. “La maggior parte dei brani di questo disco sono stati scritti durante i tre mesi passati a New Orleans, dov’ero assistente all’Esplanade Studio. Entrare in quel mondo – e avere l’opportunità di lavorare al fianco di una leggenda come Daniel Lanois – ha aperto in me una nuova ispirazione che aveva come punto di partenza l’approccio allo strumento, racconta Andrea Cola voce e chitarra della band. Per la prima volta nella mia vita sono esattamente dove vorrei essere, dentro questa aria spessa che ti si attacca alle braccia e su questa sedia, sotto questo portico. Tutto quello che ho visto e vissuto in quei tre mesi mi ha insegnato che non esiste un approccio giusto o sbagliato alla realizzazione di un disco, esiste solo il modo che funziona ed il modo che non funziona. Ed il modo che funziona ha più a che fare con il giusto spirito, il giusto approccio e le giuste persone che con la tecnica.” Con FOUR i Sunday Morning segnano i contorni di un grande viaggio alt/rock partito dalla Louisiana e destinato a tracciare con questi dieci brani le sue tappe più significative con lo sguardo rivolto ad Ovest.

I Sunday Morning nascono nel 1998 a Cesena. Cambiano spesso formazione e genere e si esibiscono in un numero notevole di spettacoli nella loro regione. Dopo una lunga pausa iniziata nel 2007, durante la primavera del 2015 iniziano a lavorare a nuovi brani, diventati poi parte di Instant Lovers (2015), l’atteso seguito del loro album precedente Take These Flowers To Your Sister (2006). Nel 2016, i Sunday Morning e la neonata etichetta Bronson Recordings uniscono le forze per l’uscita del terzo album. Da maggio ad agosto, la band registra e mixa Let It Burn presso lo Stonebridge Recording Studio: un disco quasi completamente registrato dal vivo, risultato perfetto di una breve gestazione, da ascoltare parecchie volte prima di scoprirne la forza interiore e l’identità. Nel 2017 il gruppo è protagonista delle aperture del tour italiano di Micah P. Hinson.

Nel 2018 l'entrata nel roster di BPM Concerti e il nuovo brano Lovers & Tramps danno il via a un nuovo capitolo per la band.