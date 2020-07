Forlimpopoli festeggia il 200° compleanno di Pellegrino Artusi

A 200 anni dalla nascita, Forlimpopoli rende omaggio al suo cittadino più celebre, Pellegrino Artusi, con un’edizione speciale, la ventiquattresima, de ‘La Festa Artusiana. Cultura a tavola’.

Dal primo al 9 agosto nove giorni “in piena sicurezza” di convegni, spettacoli, degustazioni e concorsi culinari, ma anche un francobollo, dedicati al padre della cucina domestica italiana.

Tra le principali novità dell’edizione 2020 gli show-cooking, con chef che tutte le sere presentano l’arte della loro cucina ed il tentativo di entrare nel Guinness dei Primati con la ‘Sfoglia più lunga del mondo’, battendo l’attuale record di 130 metri.

In programma anche il Premio Marietta per cuochi non professionisti, il recital di Maria Pia Timo, illusionisti e clowneria, comicità e trasformismo. Inoltre, durante i giorni della Festa, faranno tappa a Forlimpopoli il road show dell’enogastronomia “Tramonto DiVino” (il 4 agosto in piazza Garibaldi) e la rassegna culturale diretta da Elisabetta Sgarbi “La Milanesiana” (5 agosto) con Oscar Farinetti, Camilla Baresani e Giulio Ferroni.

“Il 2020 è un anno importante per le celebrazioni illustri della nostra regione – ricorda l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini – si festeggiano anche gli anniversari di altre grandi personalità della Romagna come Federico Fellini, Tonino Guerra e Secondo Casadei. La produzione letteraria di Artusi, poi, ha saputo scavalcare il tempo continuando a fare scuola, stimolare la fantasia degli chef e far parlare nel mondo la cucina emiliano-romagnola”.

Basti pensare, aggiunge l’assessore regionale all’agricoltura, Alessio Mammi, al suo manuale ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene’, meglio noto come l’Artusi, “che a 130 anni dalla prima pubblicazione resta ancora oggi il capostipite dei manuali della cucina: 790 ricette che il mondo ci invidia, realizzate con le eccellenze della nostra agricoltura”.