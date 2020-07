L’ultima trovata di don Mirco: stavolta la Madonna arriverà dal cielo

Prima la Madonna in processione sul pedalò, adesso l’omaggio dal cielo. Non c’è davvero limite alla fantasia per don Mirco Bianchi, 46 anni, parroco da sette anni di Gatteo Mare e Villamarina che, per rendere omaggio alle festività mariane, si è inventato un nuovo format di proselitismo anti-Covid.

“Fra qualche settimana – scrive il don sulla sua pagina facebook – porteremo in processione in cielo la statua di Maria Santissima per benedire tutta la Riviera Romagnola”.

Don Mirco non entra nel dettaglio e dunque non svela le esatte modalità dell’iniziativa. Unico indizio quella foto allegata al post che ritrae un paracadutista…