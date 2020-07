Gio Evan fa la “doppietta” a Cesenatico

Otto giorni. Tanti ne sono serviti perché i biglietti del primo concerto andassero tutti esauriti. E, considerando che va in scena alle 20.30, Gio Evan aggiunge un secondo spettacolo: quello delle 22.30. E così si realizza “la doppia”: una data, due concerti uno successivo all’altro. È questo il programma dell’intensa serata di venerdì 31 luglio della rassegna “Ribalta Marea” di Cesenatico, che vede protagonista il poliedrico artista pugliese.

All’anagrafe Giovanni Giancaspro, Gio Evan è un artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada.

Durante gli anni che vanno dal 2007 al 2015 intraprende un viaggio con la bicicletta che lo porta in gran parte del mondo: India, Sudamerica, Europa. Comincia a studiare e vivere accanto a maestri e sciamani del posto e in Argentina viene battezzato come “Gio Evan” da un Hopi.

Nel 2008 scrive il suo primo libro “Il florilegio passato”, racconto che narra dei suoi viaggi, senza soldi né scarpe. Tra il 2012 e il 2013 fonda “Le scarpe del vento”, progetto musicale dove scrive, canta e suona la chitarra. Pubblica indipendentemente il suo primo disco “Cranioterapia”.

Nel 2014 inizia due progetti per le strade francesi: “Gigantografie” e “Le poesie più piccole del mondo”.

Tra il 2014 e il 2016 pubblica i libri “La bella maniera” (il suo primo romanzo, per Narcissuss), “Teorema di un salto, ragionatissime poesie metafisiche” (Narcissuss) e “Passa a sorprendermi” (Miraggi Edizioni), oltre a scrivere e dirigere l’opera “OH ISSA – Salvo per un cielo”.

Nel 2017 esce il libro “Capita a volte che ti penso sempre”, per Fabbri, e segue un lungo tour in tutta Italia.

Marzo 2018 è in vendita il nuovo libro per Fabbri “Ormai tra noi è tutto infinito”. Il 17 aprile esce “Biglietto di solo ritorno”, il doppio album di esordio che lo porterà in tour in Italia ed Europa.

Dopo un periodo di assenza torna sulle scene nel 2019 con il nuovo romanzo “Cento cuori dentro” (Fabbri Editori) e il 25 Ottobre “Natura Molta”, il nuovo doppio album. Il 15 e 16 novembre a Miami è protagonista insieme a Carmen Consoli di HIT WEEK, il più importante Festival al mondo dedicato alla diffusione della musica e della cultura italiana oltre i confini nazionali. Dopo un Tour tra novembre e febbraio 2020 che ha registrato numerosi Sold Out, l’artista più poliedrico d’Italia torna alla ribalta con un nuovo libro di poesie “Se c’è un posto bello sei te” (Fabbri Editori) uscito il 5 maggio e il nuovo singolo “Regali fatti a mano” (Universal) uscito il 15 maggio 2020. Il 28 Giugno parte da Bologna il suo nuovo spettacolo “Albero ma estro” tour 2020.

Venerdì 31 luglio 2020

Cesenatico (FC), Teatro all’aperto di Largo Cappuccini

Biglietti presso i punti vendita Ticketone e sul sito del rivenditore, oppure in cassa la sera dell’evento. Posti a sedere.

Contatti

Info line: 339 214 0806 e 0547 79274 (Ufficio Cultura Comune di Cesenatico)

retropoplive@gmail.com – cultura@comune.cesenatico.fc.it