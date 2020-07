Domani, venerdì, inizia il fermo pesca anche a Cesenatico. Le imbarcazioni dello strascico fermeranno i motori fino al 6 settembre mentre quelle della pesca a volante resteranno ormeggiate per tutto il mese di agosto. Non sono interessate al fermo pesca le imbarcazioni che effettuano la pesca da posta con i sistemi fissi. Questo periodo ha la funzione di favorire il ripopolamento della fauna marina che può contare quindi su un mese di alt alla pesca. In queste settimane molte imbarcazioni si rifanno il look nei cantieri navali della città dove stazionano per le opere di manutenzione prima di riprendere il mare per un altro anno.