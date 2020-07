Ragazzine rapinate all’alba in piazza Spose dei Marinai

Davvero un brutto episodio quello accaduto questa mattina, nelle prime ore dell’alba, a due ragazzine minorenni del 5° Corso della Dance Dream di Cesenatico.

Le giovani danzatrici si erano date appuntamento, al sorgere del sole, in piazza Spose dei Marinai per girare un video di danza. Un’idea creativa in un contesto altamente coreografico e suggestivo.

Appena giunte nella piazza, le due ragazzine sono state avvicinate all’improvviso da un uomo che, con fare minaccioso, ha sottratto le loro borse nelle quali c’erano custoditi solo pochi effetti personali.

Una delle ragazze ha provato ad inseguire il malvivente ma, in quell’istante, è comparso un complice che, in sella ad uno scooter, l’ha fatto salire e si è dileguato a tutta velocità verso le stradine di Ponente. In quel momento nella piazza non c’era nessuno.

Sono stati subito chiamati i Carabinieri che, pochi istanti dopo – su segnalazione delle stesse ragazze – hanno rinvenuto nelle vie adiacenti il motorino (risultato rubato) e, poco distante, le due borse dalle quali sono stati rubati il cellulare e alcuni soldi.