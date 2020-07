Ribalta Marea XL fa il pieno di spettatori. Ecco le prossime date

Cesenatico ha fame di cultura e di teatro: dopo l’ottima risposta di pubblico che stanno avendo i “Notturni” e “C’era una volta il Cinema” e il successo di “Cesenatico Noir” e la “Serenata delle Zanzare”, ieri sera sono cominciati gli appuntamenti di Ribalta Mare nella loro versione più classica.

Già molti gli spettacoli sold out, segno che la proposta di quest’anno ha fatto breccia tra cittadini e turisti. L’Arena Cappuccini è diventata il contenitore ideale per conciliare la ripartenza culturale e rispettare tutte le norme di distanziamento sociale: i posti a disposizione quest’anno sono circa 200, con misurazione della temperatura corporea all’ingresso e mascherina per gli spettatori fino a che non prendono posto.

Il cartellone

Dopo “Little Boy” di Roberto Mercadini, andato in scena ieri sera, tutto esaurito anche per “Albero ma estro”, concerto di Gio Evan che, venerdì 31 luglio, farà addirittura una doppietta: primo spettacolo alle 20.30 e secondo alle 22.30. Con lui sul palco Giacomo Oro e Alfredo Gentili alle Corde.

Lunedì 3 agosto invece a illuminare l’Arena Cappuccini saranno Claudio Bisio e Gigio Alberti con un’interpretazione di lettura e spettacolo del libro “Ma tu sei felice?” di Federico Baccomo. Per lo spettacolo, nato in tempo di lockdown e distribuito inizialmente in streaming, ci sono ancora biglietti disponibili.

Lunedì 10 agosto è in programma Balletto Delirium + Alchimia della Compagnia Forme di Tersicore per cui ci sono ancora posti a disposizione. Mercoledì 19 agosto invece all’Arena Cappuccini farà tappa il We Reading Festival, realtà consolidata dell’estate romagnola e non solo, con Ascanio Celestini che legge “La Freccia Azzurra” di Gianni Rodari e per cui ci sono ancora biglietti disponibili. Dulcis in fundo per l’Emilia Romagna Festival arriverà a Cesenatico Moni Ovadia che insieme a Giovanni Seneca e la cantante italo-algerina Anissa Gouizi proporranno Rotte Mediterranee.

Le date nel dettaglio

31 luglio ore 20.30

Concerto di Gio Evan

Posto unico €15 – SOLD OUT –



3 agosto ore 21

Ma tu sei felice? Lettura spettacolo dal libro di Federico Baccomo

Con Claudio Bisio e Gigio Alberti

Posto unico €15

10 agosto ore 21

Balletto Delirium + Alchimia

Compagnia Forme di Tersicore

Posto unico €15



19 agosto ore 21

We Reading Festival

Ascanio Celestini legge Gianni Rodari

Ingresso libero



21 agosto ore 21

Rotte mediterranee

Moni Ovadia & Giovanni Seneca con la partecipazione della cantante italo-algerina Anissa Gouizi

Prevendite su VivaTicket

Posto unico €15

Ridotto €12( over 65 anni e fino ai 25 anni)

gratuità fino ai 10 anni



Per info e prenotazioni

Informazioni e prenotazioni dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì (escluso festivi) tel. 0547/79274

cultura@comune.cesenatico.fc.it

Si consiglia la prenotazione esclusivamente telefonica, fino ad esaurimento posti per tutti gli spettacoli in programma.

L’assegnazione del posto/biglietto prenotato, dovrà essere ritirato la sera di spettacolo entro le 20.30, oltre tale orario, decade la prenotazione.

A spettacolo iniziato non verrò rimborsato il biglietto.

In caso di maltempo, se non diversamente specificato, gli spettacoli si terranno

al Teatro Comunale di Cesenatico, Via Mazzini 10.