Il Presidente Mattarella scrive al sindaco Gozzoli

È arrivata in questi giorni in Comune una lettera indirizzata al sindaco Matteo Gozzoli da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Presidente Federale tedesco Frank-Walter Steinmeier.

La missiva affronta il tema di questi mesi difficili segnati dalla crisi sanitaria e pone l’accento sulla grande solidarietà che si è messa in moto unendo Italia e Germania, esprimendo vicinanza ai sindaci per la gestione della pandemia. I due presidenti hanno sottolineato il ringraziamento particolare per l’opera di comprensione reciproca e di incontro svolto a favore delle rispettive comunità in Italia e in Germania e soprattutto per l’impressionante impegno profuso per le città durante la pandemia: Cesenatico, tra le altre, è gemellata con la città tedesca di Schwarzenbek e, oltre a questo, ha una lunga storia di tradizione turistica legata proprio alla Germania.

Nelle righe del testo indirizzato a Gozzoli i due presidenti richiedono ai rispettivi governi di promuovere ulteriormente la cooperazione comunale tra Germania e Italia e rivolgono a Cesenatico l’incoraggiamento a fare tesoro delle esperienze fatte durante la pandemia e rafforzare ulteriormente lo scambio nella rete dei gemellaggi per i temi che uniscono i comuni, ad esempio attraverso conferenze digitali a intervalli regolari.