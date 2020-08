Modifiche alla viabilità in occasione della Festa di Garibaldi

In occasione della Festa di Garibaldi e degli eventi in programma si comunicano le seguente modifiche alla viabilità in viale Carducci.

Nei giorni 31 luglio 2020, 1 e 2 agosto 2020 sono istituite le seguenti Zone a Traffico Limitato (ZTL) dalle 20 alle 24

Viale Carducci nel tratto compreso tra viale Piave e viale Roma, escluse; viale Carudcci nel tratto compreso tra piazza Costa e viale Trento, escluse; viale Carducci nel tratto compreso tra via Dante e viale Alberti, escluse; viale Carducci nel tratto compreso tra via Torricelli, esclusa, e viale delle Nazioni

Inoltre si istituisce un temporaneo senso unico di marcia in viale Carducci nel tratto compreso tra piazza Costa (lato grattacielo) e viale Roma in direzione Rimini-Ravenna; si istituisce un temporaneo senso unico di marcia in viale Roma nel tratto fra viale Carducci e via dei Mille in direzione mare-monte.

Limitatamente alla giornata di domenica 2 agosto 2020, dalle 20 alle 24 si istituisce il divieto di accesso ai Giardini al Mare, da via Piave all’altezza del bagno Riviera, e da viale Trento all’altezza del bagno Conti, lato monte e lato spiaggia. Inoltre si istituisce il divieto di accesso da via Giardini al Mare a viale Carducci nel tratto compreso fra via Piave e viale Trento escluse.

Limitatamente alla sola giornata di domenica 2 agosto in occasione dei fuochi artificiali nella ZTL di viale Carducci compresa tra via Piave e viale Trento, sono sospese le deroghe all’accesso con l’eccezione al transito solo dei mezzi di Polizia, di emergenza e di soccorso, nonché quelli al servizio delle persone invalide.