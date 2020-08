Weekend al Papeete per Matteo Salvini. Pioggia di selfie

Fine settimana in spiaggia al Papeete per Matteo Salvini. “‘Matteo non mollare!’. “Non ci penso nemmeno”, twitta il segretario della Lega da Milano Marittima, dove si trova per qualche giorno di relax, insieme al figlio e ad alcuni amici, in contemporanea alla festa della Lega Romagna.

Nella giornata di ieri in tanti si sono avvicinati a lui sotto l’ombrellone, durante la passeggiata e il bagno in mare, per una foto o anche solo per un saluto e una stretta di mano, due giorni dopo il voto del Senato sulla vicenda Open Arms.