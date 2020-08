Stefano Tappi lascia di assessore: “Mi dimetto per motivi personali e professionali”

Stefano Tappi ha presentato le sue dimissioni dalla carica di assessore con delega ai servizi alla persona, alle politiche della casa e della famiglia, al terzo settore e volontariato, ai rapporti con i comitati di zona, alle risorse umane, all’informatica e innovazione tecnologica e ai rapporti con l’Unione Rubicone-Mare. La decisione è stata presa per motivi personali e professionali. Le deleghe in capo all’assessore Tappi passano ad interim al sindaco Matteo Gozzoli.

“A causa di motivi personali e professionali non posso più continuare questo incarico di assessore. Ringrazio il sindaco per la fiducia ricevuta in questi anni e tutti i compagni di Giunta per il lavoro svolto insieme”, il commento di Stefano Tappi.

“Voglio ringraziare Stefano per il lavoro che abbiamo svolto fianco a fianco dall’inizio del mandato fino a oggi. Abbiamo percorso insieme un pezzo di strada professionale e umana, e non posso che augurargli le migliori fortune per la sua vita personale e professionale”, le parole del sindaco Matteo Gozzoli.