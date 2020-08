Nuova ordinanza valida per il fine settimana della Notte Rosa

Il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato un’ordinanza che vieta l’asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine valida dalle 21 di venerdì 7 agosto fino alle 7 di sabato 8 agosto, e dalle 21 di sabato 8 agosto fino alle 7 di domenica 9 agosto. L’ordinanza riguarda la zona nel perimetro compreso dalla ferrovia fino all’arenile delimitato da viale Zara (Levante) fino a via Cavour (Ponente). Il divieto si rivolge agli esercizi commerciali al dettaglio, esercizi artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande compresi i chioschi, esercizi del commercio in forma itinerante distributori automatici di bevande, stabilimenti balneari e strutture ricettive.

“Vogliamo che il week end clou della Notte Rosa si svolga all’insegna del divertimento, del relax e allo stesso tempo in piena sicurezza. Ho firmato questa ordinanza per favorire la vivibilità degli eventi e la corretta e serena fruizione degli spazi e della proposta da parte di tutti i cittadini. Sono convinto che i cittadini di Cesenatico e tutti i turisti saranno in grado di vivere queste giorni con grande senso di responsabilità, rispettando questa ordinanza e tutte le norme per garantire il distanziamento sociale”, commenta il sindaco Matteo Gozzoli.