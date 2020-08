A Ponente ha aperto la nuova farmacia San Pietro

È stata inaugurata questa mattina “San Pietro”, la nuova farmacia di Ponente all’angolo tra via Menotti e viale Caboto. Il sindaco Matteo Gozzoli ha tagliato il nastro e ne ha approfittato per visitare la nuova attività insieme alla dottoressa Anna Maria Bonacini che ha mostrato al Sindaco negozio e laboratorio insieme ad Alessandro Malossi, presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Forlì-Cesena. La farmacia è già attiva da qualche giorno e offre i servizi di misurazione della pressione arteriosa e auto-analisi, fornisce il recapito dei farmaci a domicilio per anziani e persone non autosufficienti, ha una postazione per le prenotazioni al Cup e il laboratorio Galenico.

Ora sul territorio comunale le farmacia sono diventate 7, a cui si aggiungono le 5 succursali presenti nel periodo estivo.

“La dottoressa Bonacini non è di Cesenatico, ma si è innamorata della nostra città da turista in tanti anni di vacanze e l’ha scelta come luogo in cui costruire una importante esperienza professionale. Sono felice di questo e sono felice che dopo tanti anni di attesa finalmente Ponente avrà la sua farmacia, servizio importante per cittadini e turisti”, è il commento del sindaco Matteo Gozzoli.