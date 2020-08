La Notte Rosa a Cesenatico

Nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza anti-Covid, torna anche quest’anno la Notte Rosa, il Capodanno dell’estate della Riviera Romagnola che si svolgerà in ottemperanza alle norme di sicurezza previste dai protocolli sanitari vigenti e garantendo il distanziamento sociale.

Oltre ai tradizionali fuochi artificiali sull’acqua, realizzati in collaborazione con la Cooperativa Stabilimenti Balneari, in programma venerdì 7 agosto a mezzanotte e al grattacielo illuminato di rosa, Cesenatico propone tre iniziative che animeranno l’intero week-end. Venerdì 7 agosto alle ore 21.30 in viale Carducci, andrà in scena un nuovo e scintillante spettacolo itinerante firmato da Cardinali Eventi di Padova. “Sky Whale” è il titolo dello show visivo a tema ambientale scelto per l’occasione, uno spettacolo che nasce dalla volontà di trasmettere un messaggio di aiuto e di rispetto per il nostro pianeta. Protagonista sarà la Balena, più precisamente la Megattera, il più grande mammifero al mondo, costantemente minacciato dall’uomo. La balena, realizzata in tessuto riciclabile, è composta da una texture a triangoli i quali rappresentano noi, noi come singole persone, noi come popolo, noi come Stati e Nazioni che insieme danno forma e vita all’animale. Un solo “tassello” mancante del grande puzzle ed ecco che la struttura non regge più e muore. Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte affinchè la Terra viva per noi e per le nostre future generazioni.

Sabato 8 agosto in viale Carducci a Valverde e Villamarina, nel tratto compreso tra via Michelangelo e viale delle Nazioni, dalle ore 21.30 tornano le Mongolfiere di Cardinali Eventi. Lo spettacolo, già proposto con grande successo nel periodo natalizio sul porto canale, è stato riadattato per questa occasione e le mongolfiere che sfileranno questa volta sul lungomare saranno colorate di rosa.

Per la gioia soprattutto dei più piccoli, sabato 8 e domenica 9 agosto in piazza Costa, a partire dalle ore 17.30, si svolgerà invece il Gran Premio Auto a Pedali, riservato a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Per informazioni ed iscrizioni: www.gpautoapedali.it

In occasione del fine settimana della Notte Rosa, dal 7 al 9 agosto, per facilitare il distanziamento sociale e rendere possibili gli eventi itineranti verrà estesa la ZTL di viale Carducci, fino all’intersezione con viale Trento e verranno istituite nuove ZTL sul lungomare di Valverde e Villamarina.