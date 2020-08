Sono stati 606 i beneficiari dei buoni spesa durante l’emergenza sanitaria

Si è conclusa l’istruttoria dei buoni spesa alimentari, l’aiuto concreto destinato alle famiglie in difficoltà durante i mesi più duri dell’emergenza sanitaria, e si può tracciare un primo bilancio di quello che è stato uno strumento di grande aiuto per i nuclei più in difficoltà. I buoni sono stati erogati a partire dal 14 aprile direttamente sulle tessere sanitarie dei beneficiari che si sono potuti recare presso le attività convenzionate del territorio comunale. All’interno del territorio comunale di Cesenatico i beneficiari dei buoni spesa sono stati 606 per una spesa complessiva di 181.125,00 euro. Di queste risorse 157.292,83 euro provengono da fondi statali mentre 23.832,62 euro sono risorse reperite all’interno del bilancio servizi sociali con fondi di Cesenatico: questa cifra è stata il frutto di donazioni di privati che il Comune ha raccolto durante l’emergenza. Cesenatico, tra i Comuni dell’Unione, è la città in cui ci si è registrato il maggior numero di beneficiari con la spesa complessiva maggiore.

Il bando per l’affitto. Contestualmente è stato indetto un bando di concorso per l’erogazione di contributi integrativi al pagamento degli affitti per i Comuni dell’Unione Rubicone Mare, compreso Cesenatico. Il bando è attivo dal 24 luglio e sarà possibile presentare domanda in forma telematica fino alle ore 12 del 29 agosto 2020. Lo sportello sociale e l’URP sono al lavoro per dare supporto a chi ha difficoltà nella compilazione della domanda on-line e nei prossimi giorni arriveranno comunicazioni in merito. Questa prima fase è rivolta ai nuclei famigliari con ISEE compresi tra 3.000,00 e 17.154,00 euro che, se idonei, potranno ricevere un contributo pari a tre mensilità del canone per un massimo di 2.100,00 euro. Per tutti coloro che hanno un ISEE inferiore a 3.000,00 euro sarà attivato un bando entro la fine dell’estate.

“Cesenatico è stato un territorio molto colpito dall’emergenza sanitaria. Ci sono state persone che hanno perso il loro lavoro, gli stagionali in sofferenza, chi ha visto ridursi drasticamente i compensi. Siamo consapevoli di questo, e proprio per questo ci siamo impegnati con l’aiuto di risorse statali e in sinergia con l’Unione Rubicone Mare per mettere in campo quanti più aiuti possibili. La distribuzione dei Buoni Spesa ha funzionato, e il bando attivo per il contributo all’affitto mi auspico possa essere di supporto a molte famiglie. Colgo l’occasione per sottolineare ancora una volta l’impegno enorme e davvero prezioso di tutte le associazioni e tutti i volontari che in questi mesi hanno supportato i Comuni e la Protezione Civile”, il commento del sindaco Matteo Gozzoli.