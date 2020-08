In scooter e in pedalò: la processione mariana di Don Mirco

Nel caso oggi qualcuno si imbattesse nella statua della Madonna in motocicletta non si allarmi. Non è un’apparizione mistica, ma solo l’ultima trovata di don Mirco Bianchi che, come ha annunciato ieri sulla sua pagina facebook, per dare nuovo slancio alla sua attività di proselitismo, ha deciso di far uscire la statua mariana dagli abituali contesti ecclesiastici per portarla tra la gente.

E con la stessa finalità, nella giornata di domani (sabato 8 agosto), alle ore 10.30, l’irriducibile parroco di Cesenatico ha organizzato l’iniziativa “Processione mariana sul pedalò”. La partenza è prevista dalla spiaggia di zona Cesarini a Villamarina e l’arrivo alla foce del fiume Rubicone a Gatteo Mare. Come dire… se i fedeli non vanno da Maria, Maria va dai fedeli.