Ma i postini a che ora consegnano la corrispondenza?

Ma a Cesenatico i postini a che ora consegnano la corrispondenza a domicilio?

Se lo stanno chiedendo in tanti nel centro-città dopo che, nelle buche delle lettere dei cittadini, sono aumentate a dismisura le notifiche delle raccomandate, ovvero quei bollettini che i portalettere lasciano nella buchetta della posta nel caso in cui non trovino nessuno in casa.

Il sospetto – sostiene qualcuno – è che i postini ormai non suonino più neppure il campanello e lascino direttamente la notifica senza accertarsi se il destinatario sia effettivamente in casa oppure no.

Un disagio non da poco per molti cittadini che, anziché ricevere comodamente la raccomandata al proprio domicilio, sono costretti a perdere una mezza mattinata in fila all’ufficio postale. E, in epoca di Covid, non è davvero il massimo.

Ad alimentare il sospetto sono anche i numerosi casi riportati da diversi commercianti del lungomare che, pur restando aperti tutta la mattina (fino alle 12.30, ma a volte anche fino alle 13), si ritrovano puntualmente le notifiche delle raccomandate sotto la porta d’ingresso o – fatto davvero increscioso – attaccate alla meno peggio con lo scotch sulle vetrine.

Si tratta di un “modus operandi” assolutamente inaccettabile che viola le normali regole sulla privacy, visto che nelle notifiche è spesso riportata la dicitura “notifica atti giudiziari” che può voler dire una multa per divieto di sosta, ma anche prefigurare scenari più privati e comunque non certo da esporre in pubblico.

Il problema, come detto, è amplificato anche dalla situazione di convivenza con il coronavirus, che imporrebbe alle poste un rafforzamento dei servizi a domicilio. Invece, quelle raccomandate non consegnate a mano determinano un aumento vertiginoso di clienti agli sportelli e dunque più elevati rischi di assembramento.

Insomma, dopo il covid le modalità di consegna delle lettere a domicilio a Cesenatico sono sicuramente cambiate. Mancanza di personale o orari più estesi. Sta di fatto che qualcosa non va e a pagare il prezzo più alto sono sempre i cittadini.