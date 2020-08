Presto 60 nuovi loculi al cimitero di Cesenatico

Il cimitero di Cesenatico avrà presto 60 nuovi loculi disponibili, un ampliamento funzionale e necessario per venire incontro alle esigenze della cittadinanza. Dopo l’approvazione dell’assestamento di bilancio avvenuta in consiglio comunale il 30 luglio scorso è in fase di chiusura il primo stralcio che prevede investimenti sul cimitero. L’intervento si inserisce in un piano di espansione più ampio che oltre a questi 60 nuovi loculi ne prevede ulteriori 60 e anche la creazione di un’area per lo spargimento delle ceneri. L’investimento complessivo a carico dell’amministrazione comunale sarà di circa 250.000 euro per realizzare 120 nuovi loculi, divisi in due momenti diversi, e l’area ceneri. Un intervento significativo che mira a rendere Cesenatico una città sempre più funzionale per i suoi cittadini, cercando di rendere quanto più agevoli aspetti pratici e materiali che si inseriscono sempre in fasi delicati della vita.

“Per ampliare il cimitero ci siamo impegnati a investire una cifra importante e con queste due fasi di lavori arriveremo a concludere un’operazione fortemente necessaria per tutta la città”, spiega l’assessore Valentina Montalti.

“Grazie all’approvazione dell’assestamento di bilancio siamo in grado di confermare gli investimenti previsti, tra cui questo. In una fase delicata come quella che stiamo vivendo non vogliamo rinunciare a migliorare i servizi a disposizione dei cittadini”, conclude il sindaco Matteo Gozzoli.