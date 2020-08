I ragazzi del muretto “dipingono” l’omaggio alla 9Colli

Ok forse il paragone con i ragazzi del muretto non è proprio azzeccatissima ma era su un piatto d’argento. Quello che hanno fatto Cesare, Andrea, Mejjo, Sharko, Fabrizio e Adrian è emblematico. Hanno accettato la sfida della della Fausto Coppi, omaggiare i 50 anni della 9 colli traformando in un’opera quel triste muretto grigio che costeggia la via Cesenatico. 450 metri di muretto sporco, alto, si fa per dire, 1mt e venti ma che ora può raccontare una storia. “Oggi è una settimana che siamo al lavoro – ha detto Cesare – siamo stati anche in sette impegnati contemporaneamente perché per noi è importante realizzare un ottimo lavoro in un punto così evocativo. Questo è l’ultimo “cantiere” che faremo come Associazione Noi Giovani perché stiamo formando una cooperativa. Con questo lavoro e il nostro impegno vogliamo mostrare a chi ci ha riso in faccia nel corso degli anni che si può fare gli artisti, non solo per passione o per hobby, ma per lavoro. E ad oggi possiamo dire di aver fatto qualcosa di molto apprezzato”.