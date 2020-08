We reading a Cesenatico. Ecco chi sale in cattedra e… sul palco

We reading c’è e arriva anche in riviera. Dal 18 al 23 agosto letture, parole, musica a Cesenatico, Santarcangelo e Savignano sul Rubicone con Ascanio Celestini, Pippo Civati, Fumettibrutti, Giorgio Canali e tanti altri.

Una settimana della cultura a cielo aperto, è così che il We Reading Festival 2020 reinterpreta la Romagna e la veste di parole e musica dal 18 al 23 agosto con sei giorni consecutivi di appuntamenti. Piazze, chiese e spiagge, sacro e profano che si sposa nell’estate romagnola, animato dalle letture non convenzionali del We Reading Festival, realtà consolidata dal 2017 e momento apicale di tutte le attività del network nazionale We Reading. Cesenatico, Santarcangelo e Savignano sul Rubicone accoglieranno ospiti di fama nazionale alla prova con la lettura scenica di testi e autori scelti e amati da loro.