Dalia Muccioli vittima degli hackers: scippata la sua pagina instagram

La giungla dei social fa un’altra vittima illustre. Si tratta della ciclista Dalia Muccioli finita, suo malgrado, nella rete degli hackers che le hanno letteralmente scippato la sua pagina instagram.

Con un’abile espediente i ladri digitali sono infatti riusciti ad impossessarsi delle credenziali del profilo e, cambiando le password, hanno preso il controllo della pagina.

Un danno affatto trascurabile per la bella ciclista di Cesenatico che, in virtù dei suoi diecimila followers, aveva iniziato a lavorare come web-ambassador sulla piattaforma social, reclamizzando alcuni articoli legati al mondo bike.

“Con instagram – spiega amareggiata Dalia – avevo iniziato alcune collaborazioni, per cui sono davvero arrabbiatissima. Per altro, con appena diecimila followers, anche se tutti autentici e fidelizzati, non pensavo che la mia pagina potesse essere appetibile per gli hackers. Ci sono web-influencer che hanno un numero di seguaci molto più alto del mio, per cui anche se volessero vendere il mio profilo non credo ci ricaverebbero granché. Ho fatto denuncia alla Polizia Postale, ma so già che non sarà semplice risalire ai responsabili. Mi auguro solo di poter tornare in possesso della mia pagina e di ripartire quanto prima con le mie collaborazioni”.