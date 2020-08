Questa sera a Zadina convegno pubblico contro il 5G

Dopo le polemiche in consiglio comunale – questa sera (ore 20.30) in piazza Kennedy a Zadina – è in programma un convegno pubblico per dire no al 5G. In cattedra il docente Fausto Bersani (docente di fisica e consulente di Federconsumatori Rimini) ed Elisabetta Saviotti (psicologa e referente del Comitato Stop 5G Romagna). Zadina non è una location casuale. In questa frazione, infatti, da diversi anni, un gruppo combattivo di cittadini lotta contro l’inquinamento elettromagnetico, la proliferazione delle antenne e appunto la tecnologia 5G.