Tutti negativi i tamponi in Comune. Riapre l’Urp

Domani, mercoledì 12 agosto, l’Urp Via Moretti 5 del Municipio riapre al pubblico dopo la sanificazione dei locali e i risultati negativi dello screening effettuato dall’Igiene Pubblica. L’URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì anche dalle 15.30 alle 17. Rimane chiuso invece l’ufficio Tari fino al 18 agosto a scopo precauzionale.

Dopo il Sindaco, la Giunta e i dirigenti anche gli altri 55 tamponi effettuati ieri sono risultati negativi, in queste ore sono in corso i test per l’ultima decina di dipendenti che era fuori per ferie e a due lavoratrici dell’impresa di pulizie. I risultati arriveranno a breve.

In totale sul territorio comunale ci sono 6 casi presenti, una di queste persone è attualmente ricoverata. «Siamo contenti che i test effettuati siano tutti negativi e ringrazio l’Ausl per la celerità e la professionalità con cui ha operato e sta operando. Il Sistema Sanitario pubblico ha fatto un lavoro di screening enorme in sole 24 ore ed è sempre all’opera senza sosta. Sono vicino alle nostre due dipendenti che sono a casa in isolamento e spero che tutto possa risolversi per il meglio. Non abbassiamo la guardia e continuiamo a lavorare per monitorare la situazione», le parole del Sindaco Gozzoli.